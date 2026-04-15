Bắt giữ tàu sắt chở cát chưa rõ nguồn gốc ở Vĩnh Long

Lực lượng làm nhiệm vụ xác định lượng cát vi phạm

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng Cổ Chiên- Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng lượng chức năng tuần tra trên sông Cổ Chiên đã phát hiện một chiếc tàu sắt tự hành có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu sắt này do ông Đ.V.C (sinh năm 1978, ngụ tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, trên phương tiện còn có 4 đối tượng khác. Trong khoang chứa của phương tiện có 1.450 m3 cát san lấp.

Làm việc với lực lượng kiểm tra, những người trên phương tiện này không xuất trình các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.