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Cao Bằng phát hiện cơ sở sản xuất trà giả quy mô lớn, khởi tố 1 bị can

Thứ Bảy, 09:19, 04/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 2000), trú tại thôn Chí Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả theo khoản 2, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do Nguyễn Quang Lợi quản lý tại tổ dân phố Hồng Quang 2, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

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Bị can Nguyễn Quang Lợi (áo đen) bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
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Cơ quan Công an kiểm tra cơ sở sản xuất của Nguyễn Quang Lợi, phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói các sản phẩm trà thành phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163 kg nguyên liệu phục vụ sản xuất, đóng gói trà.

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Lực lượng Công an thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163kg nguyên liệu phục vụ sản xuất, đóng gói trà.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Gia Hưng/VOV-Đông Bắc
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