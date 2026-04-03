Vụ án Hoàng Hường: Điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Chiều 3/4 tại cuộc họp báo thông báo tình hình kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết: Liên quan đến vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Thị Hường, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường. Tuy nhiên, đến nay do số lượng sản phẩm giám định rất lớn và còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có kết luận giám định.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; điều tra xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý các đối tượng đồng phạm của Hoàng Thị Hường. Khi có kết quả giám định và kết quả điều tra, Bộ Công an sẽ thông tin kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng sau" - Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (SN 1987, trú tại Phú Thọ, đứng đầu hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bị can Hoàng Thị Hường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Thị Hường đã xây dựng và điều hành một hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn, gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên phân tán doanh thu, hạch toán doanh thu bán hàng vào các hộ kinh doanh và cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh thay vì ghi nhận đầy đủ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Qua điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Thị Hường bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.