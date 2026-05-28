Cải chính

“Chặn đầu, khóa đuôi” ô tô, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị tòa phạt 50 triệu đồng

Thứ Năm, 23:09, 28/05/2026
VOV.VN - Chiều 28/5, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tuyên phạt bị cáo 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, tạo dư luận xấu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa luôn thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải.

Nguyễn Viết Linh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Do đó, HĐXX nhận định không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà xử phạt tiền để bị cáo có điều kiện cải tạo, sửa chữa lỗi lầm.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h10 ngày 18/2/2026, Nguyễn Viết Linh điều khiển ô tô chở gia đình đến nhà người thân tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú. Tại đây, Linh đỗ xe trước nhà một hộ dân trong ngõ rồi vào chúc Tết.

Khoảng 10 phút sau, anh P.A.T. (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố) điều khiển ô tô đi vào ngõ 71 nhưng do xe của Linh đỗ bên đường khiến phương tiện không thể lưu thông. Khi anh T. yêu cầu di chuyển xe, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau khi rời khỏi hiện trường, do còn bức xúc, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác đến khu vực ngõ 71 và đỗ phía sau xe của anh T., khiến phương tiện này không thể di chuyển. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, anh T. gọi điện trình báo Công an phường Trần Phú.

Vụ việc kéo dài hơn 3 giờ, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và ảnh hưởng giao thông. Các đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Sau vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Nguyễn Viết Linh luôn thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Bá Thăng/VOV.VN
Công an vào cuộc vụ ô tô bị "khóa đầu, khóa đuôi" trong ngõ tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Tối 19/2, Công an phường Trần Phú ( Hà Tĩnh) cho biết, đã mời chủ xe liên quan đến sự việc xảy ra vào sáng 18/2 (mùng 2 Tết), khi một chiếc ô tô màu đen bị một xe ô tô màu trắng đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi và phía sau có một ô tô khác “khóa đuôi” không thể di chuyển để xác minh, xử lý.

Chuyển hồ sơ vụ ô tô bị "chặn đầu, khóa đuôi" ở Hà Tĩnh lên Phòng Cảnh sát Hình sự
VOV.VN - Sáng ngày 26/2, lãnh đạo Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã làm việc với các bên liên quan và chuyển hồ sự vụ việc xe ô tô bị "chặn đầu, khóa đuôi" tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) ngày 18/2 (mùng 2 Tết) lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe ô tô rượt đuổi, chặn đầu phương tiện và dùng súng tự chế bắn gây hư hỏng tài sản.

