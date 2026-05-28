“Chặn đầu, khóa đuôi” ô tô, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị tòa phạt 50 triệu đồng

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, tạo dư luận xấu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa luôn thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải.

Nguyễn Viết Linh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Do đó, HĐXX nhận định không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà xử phạt tiền để bị cáo có điều kiện cải tạo, sửa chữa lỗi lầm.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h10 ngày 18/2/2026, Nguyễn Viết Linh điều khiển ô tô chở gia đình đến nhà người thân tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú. Tại đây, Linh đỗ xe trước nhà một hộ dân trong ngõ rồi vào chúc Tết.

Khoảng 10 phút sau, anh P.A.T. (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố) điều khiển ô tô đi vào ngõ 71 nhưng do xe của Linh đỗ bên đường khiến phương tiện không thể lưu thông. Khi anh T. yêu cầu di chuyển xe, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau khi rời khỏi hiện trường, do còn bức xúc, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác đến khu vực ngõ 71 và đỗ phía sau xe của anh T., khiến phương tiện này không thể di chuyển. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, anh T. gọi điện trình báo Công an phường Trần Phú.

Vụ việc kéo dài hơn 3 giờ, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và ảnh hưởng giao thông. Các đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Sau vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Nguyễn Viết Linh luôn thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình.