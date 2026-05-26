Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú xóm Vải, xã Đồng Hỷ); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tổ 4, phường Linh Sơn); Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H, ngày 03/5/2026, Quyến cùng Tuấn Anh và Thắng đi trên một xe ô tô do Thắng điều khiển. Khi di chuyển trên Quốc lộ 1B hướng Lạng Sơn, đến địa phận xã Võ Nhai, nhóm này phát hiện xe ô tô của anh L.Q.H đi ngược chiều.

Cơ quan công an thực nghiệm điều tra vụ việc

Quyến sau đó yêu cầu quay xe truy đuổi. Khi đuổi kịp tại khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, Thắng điều khiển xe vượt lên, ép xe anh L.Q.H dừng lại. Sau khi chặn được phương tiện, Quyến xuống xe, cầm theo một khẩu súng tự chế; Tuấn Anh và Thắng đứng chặn phía trước đầu xe.

Nhóm đối tượng yêu cầu anh L.Q.H xuống xe nói chuyện nhưng không được chấp nhận. Khi anh L.Q.H tăng ga bỏ chạy, Quyến đã dùng súng bắn hai phát, làm vỡ kính chắn gió phía sau xe ô tô.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét. Đến ngày 06/5/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cả ba đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an cũng xác định Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”; Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.