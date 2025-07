Chặn đường, bôi ớt vào mắt nạn nhân để cướp tài sản

Khoảng 19h ngày 11/7/2025, Công an xã Lý Bôn tiếp nhận tin báo tố giác từ ông S.Q.L. sinh năm 1963 tại xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng về việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng hơn 18h cùng ngày khi đang trên đường về nhà tại khu vực đường dân sinh trong xóm thì ông L. bị một nam thanh niên chặn đường rồi sử dụng ớt ngâm dấm bôi vào mắt, sau đó giật túi (bên trong có hơn 50 triệu đồng) và bỏ chạy.

Đối tượng Cô Văn Háo (áo sáng màu) bị bắt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lý Bôn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Tổ điều tra số 1 Công an tỉnh Cao Bằng và Công an xã Bảo Lạc tiến hành triển khai rà soát các đối tượng nghi vấn.

6 tiếng sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã mời Cô Văn Háo (SN 2000, trú tại xóm Nà Van, xã Bảo Lạc, Cao Bằng) đến trụ sở Công an xã Bảo Lạc để làm việc.

Cô Văn Háo đã thừa nhận hành vi cướp số tiền 50,3 triệu đồng vào chiều tối ngày 11/7/2025. Háo cho biết đã sử dụng 10,3 triệu đồng để trả nợ, số tiền còn lại Háo đã tự giác giao nộp.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.