Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 3 người đánh 1 người bị lún sọ não

Thứ Sáu, 10:59, 03/04/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Châu (34 tuổi), Đặng Hoàng Tú (47 tuổi) và Bùi Đức Hùng (34 tuổi) cùng trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, qua công tác rà soát, giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rút hồ sơ, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Tây Hồ.

Các đối tượng tấn công ông Tập tại Cơ quan Công an

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 13h20 phút ngày 11/2/2024, ông Nguyễn Văn Tập (50 tuổi), trú thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ trên đường đi chúc Tết đã bóp còi xe để xua đàn trâu chắn ngang đường. Cho rằng hành vi này làm đàn trâu của mình hoảng sợ, Phạm Minh Châu đã đến nhà ông Nguyễn Tài (cha vợ ông Tập) để tìm, gây gổ và đòi đánh ông Tập nhưng mọi người đã kịp can ngăn. Vẫn còn bực tức vì chưa đánh được ông Tập, Phạm Minh Châu gọi thêm Đặng Hoàng Tú và Bùi Đức Hùng đến hỗ trợ.

Khi đến nơi, Châu vào trong sân gọi ông Tập ra nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tú và Hùng từ ngoài cổng xông vào cùng tham gia đánh ông Tập. Trong quá trình xô xát, Tú nhặt cây gậy gỗ dài khoảng 1 mét đánh nhiều lần vào vùng đầu ông Tập, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh, chảy nhiều máu.    

Ông Nguyễn Văn Tập được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán: lún sọ vùng đỉnh trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái, gãy đầu gần xương bàn 5 tay phải và đa chấn thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, các bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, do các đối tượng gây chấn thương không thực hiện đúng cam kết, ngày 6/8/2024, ông Tập đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra ban đầu, vụ việc từng bị tạm đình chỉ. Đến ngày 2/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng phục hồi giải quyết nguồn tin. Đến ngày 3/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 24/3/2026 khởi tố bị can đối với 03 đối tượng nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn vì chuối bị chặt, em trai sát hại anh ruột

VOV.VN - Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quyên về vườn chuối của gia đình tại thôn Hưng Thịnh để chặt chuối thì phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Từ đó, giữa hai anh em phát sinh mâu thuẫn.

 

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: mâu thuẫn mâu thuẫn nhỏ công an TP. Đà Nẵng cố ý gây thương tích
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng đã mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để gây thương tích.

Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng đã mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để gây thương tích.

Bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích ở Hà Nội
Bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/1, Công an phường Tây Tựu, Hà Nội thông tin, đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích sau thời gian dài bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích ở Hà Nội

Bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/1, Công an phường Tây Tựu, Hà Nội thông tin, đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích sau thời gian dài bỏ trốn khỏi địa phương.

