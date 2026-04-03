Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 3 người đánh 1 người bị lún sọ não

Trước đó, qua công tác rà soát, giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rút hồ sơ, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Tây Hồ.

Các đối tượng tấn công ông Tập tại Cơ quan Công an

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 13h20 phút ngày 11/2/2024, ông Nguyễn Văn Tập (50 tuổi), trú thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ trên đường đi chúc Tết đã bóp còi xe để xua đàn trâu chắn ngang đường. Cho rằng hành vi này làm đàn trâu của mình hoảng sợ, Phạm Minh Châu đã đến nhà ông Nguyễn Tài (cha vợ ông Tập) để tìm, gây gổ và đòi đánh ông Tập nhưng mọi người đã kịp can ngăn. Vẫn còn bực tức vì chưa đánh được ông Tập, Phạm Minh Châu gọi thêm Đặng Hoàng Tú và Bùi Đức Hùng đến hỗ trợ.

Khi đến nơi, Châu vào trong sân gọi ông Tập ra nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tú và Hùng từ ngoài cổng xông vào cùng tham gia đánh ông Tập. Trong quá trình xô xát, Tú nhặt cây gậy gỗ dài khoảng 1 mét đánh nhiều lần vào vùng đầu ông Tập, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh, chảy nhiều máu.

Ông Nguyễn Văn Tập được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán: lún sọ vùng đỉnh trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái, gãy đầu gần xương bàn 5 tay phải và đa chấn thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, các bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, do các đối tượng gây chấn thương không thực hiện đúng cam kết, ngày 6/8/2024, ông Tập đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra ban đầu, vụ việc từng bị tạm đình chỉ. Đến ngày 2/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng phục hồi giải quyết nguồn tin. Đến ngày 3/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 24/3/2026 khởi tố bị can đối với 03 đối tượng nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.