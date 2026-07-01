Chia sẻ bài báo thế nào để không bị phạt?

Chia sẻ đường dẫn (link) bài báo không đồng nghĩa với vi phạm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế phần lớn Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là quy định liên quan đến việc chia sẻ thông tin báo chí trên mạng xã hội.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nếu chia sẻ bài báo chính thống lên mạng xã hội đúng luật thì không vi phạm

Trao đổi về nội dung này, Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết nhiều người đang hiểu chưa đúng khi cho rằng chỉ cần chia sẻ một bài báo trên Facebook hay các trang mạng xã hội khác là sẽ bị xử phạt.

Theo luật sư, pháp luật không cấm người dùng sử dụng chức năng chia sẻ (Share) để chia sẻ đường dẫn (link) hợp pháp của bài báo đã được cơ quan báo chí công khai trên Internet. Việc chia sẻ đường dẫn chỉ đưa người đọc đến nguồn tin gốc, không tạo ra bản sao mới của tác phẩm nên về nguyên tắc không xâm phạm quyền tác giả.

“Tuy nhiên, nếu người dùng cắt xén, xuyên tạc nội dung hoặc sử dụng bài báo để lan truyền thông tin sai sự thật, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân thì vẫn có thể bị xử lý theo quy định”, Luật sư Hảo phân tích.

Liên quan đến việc sao chép bài báo, ghi nguồn vẫn có thể vi phạm bản quyền, theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, thực trạng sao chép nội dung báo chí trên mạng xã hội hiện diễn ra rất phổ biến. Nhiều fanpage, hội nhóm hoặc website lấy nguyên hoặc phần lớn nội dung bài báo, chỉ sửa tiêu đề, cắt bớt vài đoạn rồi ghi "Nguồn..." để thu hút lượt xem và khai thác quảng cáo.

Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền tác giả, quyền tài sản của cơ quan báo chí mà còn làm giảm lượng truy cập vào báo điện tử chính thống, ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ quan báo chí. Đồng thời, việc cắt ghép nội dung còn dễ khiến thông tin bị sai lệch, tạo điều kiện cho tin giả và các nội dung giật tít lan truyền trên mạng.

“Việc ghi tên tác giả, cơ quan báo chí hoặc dẫn đường link bài viết gốc không thay thế nghĩa vụ xin phép chủ sở hữu quyền tác giả khi sao chép tác phẩm”, Luật sư Hảo nhấn mạnh.

Theo Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định, quyền sao chép và quyền phân phối tác phẩm thuộc quyền tài sản của chủ sở hữu. Vì vậy, việc tự ý đăng lại toàn bộ hoặc phần đáng kể nội dung bài báo trên Facebook, fanpage hoặc website khi chưa được phép vẫn có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 93 Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm báo chí trái phép trong các trường hợp thuộc diện xử lý.

Nhiều người cho rằng chỉ những trường hợp đăng lại bài báo nhằm mục đích kiếm tiền mới bị xử lý. Tuy nhiên, theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, đây là quan điểm chưa chính xác. Yếu tố quyết định không nằm ở việc có hay không mục đích kinh doanh mà ở việc người sử dụng có được pháp luật cho phép hoặc được chủ sở hữu quyền tác giả đồng ý hay không?.

Khẳng định, Luật Sở hữu trí tuệ chỉ cho phép sử dụng tác phẩm không cần xin phép trong một số trường hợp ngoại lệ như nghiên cứu, giảng dạy hoặc phản ánh thông tin thời sự và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Do đó, nếu người dùng tải video, lưu hình ảnh hoặc sao chép nội dung bài báo rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân, fanpage hoặc nền tảng khác mà chưa được phép thì vẫn có thể bị xử lý, kể cả khi không nhằm mục đích thương mại.

Nhấn mạnh nội dung tổng hợp thông tin khác với sao chép tác phẩm báo chí. Theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, cần phân biệt rõ giữa hoạt động tổng hợp thông tin và sao chép tác phẩm báo chí.

Việc tổng hợp thông tin là việc lựa chọn dữ kiện từ nhiều nguồn, kiểm chứng, biên tập và trình bày theo cách thể hiện độc lập, đồng thời trích dẫn chính xác nguồn tin. Hoạt động này khai thác các sự kiện, dữ kiện - vốn không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Trong khi đó, việc lấy nguyên hoặc phần lớn nội dung, tiêu đề, hình ảnh, infographic hoặc video của bài báo để đăng lại chỉ bằng cách sửa vài từ hoặc ghi thêm "Nguồn..." vẫn được xem là hành vi sao chép tác phẩm báo chí trái phép.

Chia sẻ thông tin từ báo chính thống mà không biên tập làm sai lệch nội dung thì không vi phạm

Chia sẻ tin giả dù vô ý vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm

Đối với trường hợp vô tình chia sẻ thông tin sai sự thật, luật sư cho biết cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét toàn diện các yếu tố như lỗi cố ý hay vô ý, mức độ nhận thức của người vi phạm, hậu quả gây ra cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trước khi quyết định xử phạt. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật An ninh mạng, người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm đối với nội dung mình đăng tải hoặc chia sẻ trên không gian mạng.

Liên quan đến việc tương tác với các trang, tài khoản vi phạm pháp luật, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo cho biết bình luận, chia sẻ hoặc cổ súy các nội dung vi phạm thường có mức độ tác động trực tiếp hơn đến việc lan truyền thông tin.

“Đối với hành vi nhấn "Like" hoặc thả biểu tượng cảm xúc, việc xử lý sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục đích, tần suất tương tác, tính chất nội dung và các hành vi liên quan của tài khoản”, Luật sư phân tích. Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, tùy từng hành vi cụ thể, mức xử phạt có thể từ 20-30 triệu đồng.

Khuyến cáo người dùng mạng xã hội từ ngày 1/7. Luật sư Phạm Thị Bích Hảo khuyến nghị người dân tiếp tục sử dụng chức năng chia sẻ chính thức của Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống thay vì sao chép nội dung.

“Đối với quản trị fanpage, hội nhóm, KOLs và nhà sáng tạo nội dung, cần tăng cường kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải; không phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân”, Luật sư nhấn mạnh.

Cùng với đó, các fanpage và hội nhóm cũng cần chủ động kiểm duyệt nội dung, kịp thời gỡ bỏ các bài viết vi phạm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các trang này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng, đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung hoặc áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định.

Theo luật sư, các quy định mới không nhằm hạn chế việc tiếp cận và chia sẻ thông tin báo chí chính thống mà hướng đến ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền tác giả, phát tán thông tin sai sự thật và các nội dung vi phạm pháp luật. Người dùng chỉ cần chia sẻ đúng cách, tôn trọng bản quyền và sử dụng thông tin từ nguồn chính thống sẽ không phải lo ngại các rủi ro pháp lý.