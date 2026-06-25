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Từ 1/7, tự ý "xào", copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu

Thứ Năm, 17:13, 25/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7, những hành vi tự ý sao chép, "xào nấu" tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng, theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026
Đối tượng bị xử phạt bao gồm tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

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Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính là cảnh cáo, phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng giấy phép; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; Đình chỉ hoạt động và trục xuất.
Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác.
Điều 95 của Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt cụ thể đối với việc vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
Theo đó, phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm; Lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí; Các cơ quan báo chí không thực hiện thông báo khi thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong và ngoài nước theo quy định; Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Đáng chú ý, tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Nghị định này quy định, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể 20.000.000 - 30.000.000 đồng. Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Như vậy, việc chia sẻ link bài báo không bị coi là vi phạm bản quyền, nhưng việc sao chép, trích lại hoặc “xào nấu” nội dung báo chí khi chưa được phép có thể bị xử phạt.

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Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Ngọc Vũ/VOV.VN
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