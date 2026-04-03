Chia sẻ bài viết “lạ”, người đàn ông bị công an mời làm việc

Thứ Sáu, 19:22, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Phan Đình Phùng vừa phối hợp với lực lượng an ninh làm rõ một trường hợp chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần siết chặt quản lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng cho biết, Công an phường Phan Đình Phùng phối hợp với Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp có hành vi chia sẻ các bài viết chứa nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Cơ quan làm việc với người chia sẻ tin giả

Theo cơ quan Công an, đối tượng T.C.T (trú tại phường Phan Đình Phùng) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để bình luận, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tình hình kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Các nội dung này được đăng tải từ các fanpage như “Việt Tân”, “RFA Tiếng Việt” - những trang thường xuyên phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Tại cơ quan Công an, T.C.T thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, cắt ghép, sai sự thật. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, đối tượng đã tự nguyện xóa toàn bộ nội dung vi phạm, rời khỏi các nhóm, trang có yếu tố phản động, đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận; không tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xấu độc. Việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
