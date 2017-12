Chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa rút tiền từ tài khoản ngân hàng

Ngày 21/12, thông tin từ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1998, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an cũng đã bàn giao Lê Văn Ngọc Tú (SN 1996, trú tại thị xã Quảng Trị) cho Công an Đà Nẵng điều tra xử lí theo thẩm quyền.

Nguyễn Đức Huy tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 11/2017, PC45 nhận được trình báo của chị Hồ Thị H. (trú TP Vinh, Nghệ An) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook của người quen lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng. Liên tiếp những ngày sau đó, cơ quan điều tra nhận được 5 lá đơn trình báo của các nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Phòng PC45 lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp xác minh, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, các trinh sát đã ập vào một phòng trọ tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đức Huy và Lê Văn Ngọc Tú cùng các thiết bị, tài liệu quan trọng. Huy, Tú và Nguyễn Văn Đông (SN 1988, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) thực hiện trót lọt 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 275 triệu đồng của các nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Qua quá trình điều tra làm rõ, Nguyễn Đức Huy là người có kiến thức về công nghệ thông tin, được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này. Tú là người trực tiếp hack facebook của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Ngọc Tú được phân công nghiên cứu các thông tin trên facebook để dò tìm mật khẩu. Sau khi đăng nhập được vào các facebook này, đối tượng sẽ chiếm quyền điều hành, thay mật khẩu, đọc các tin nhắn qua để tìm con mồi, rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng sẽ hỏi số tài khoản ngân hàng có sử dụng dịch vụ internet banking để nhờ nhận giúp 1 khoản tiền gửi từ người khác. Khi Tú lấy được số tài khoản và số điện thoại của nạn nhân, bằng kiến thức công nghệ thông tin sẵn có, Nguyễn Đức Huy sẽ dùng thủ thuật công nghệ tạo một tin nhắn giả đầu số tổng đài của ngân hàng, thông báo biến động số dư vào điện thoại của nạn nhân.

Khi nạn nhân nhấn vào đọc tin nhắn này sẽ hiển thị 1 trường khác, yêu cầu nhập các thông tin về cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP. Bằng các thông tin nạn nhân vừa cung cấp các đối tượng ung dung rút tiền trong tài khoản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Huy khai nhận là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, khoa công nghệ thông tin. Vì ham mê cờ bạc trên mạng nên Huy nợ nần chồng chất. Trong khi túng thiếu, với các thủ thuật công nghệ học được, Huy bàn bạc với Tú và Đông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tú và Đông là bạn xã hội, không có nghề nghiệp. Số tiền chiếm đoạt được nhóm đối tượng sử dụng tiêu xài.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Đông đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tổ chức truy bắt để phục vụ điều tra./.

