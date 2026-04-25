Cho mượn tài khoản ngân hàng, 2 trường hợp bị xử phạt

Thứ Bảy, 10:59, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán. Cơ quan Công an cảnh báo, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 24/4/2026, Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt đối với N.P.A (SN 2001, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) và P.N.T (SN 1988, trú tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội). Hai trường hợp bị xử phạt do mượn, cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

cho muon tai khoan ngan hang, 2 truong hop bi xu phat hinh anh 1
Phòng An ninh kinh tế làm việc với đối tượng vi phạm

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp, chia sẻ thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu, số thẻ…; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh để mượn tài khoản hoặc dụ dỗ mở tài khoản nhận tiền.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản, thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, hành vi cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng dù không vụ lợi vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ 5K ở Cẩm Giàng, Hải Dương
Xử phạt đối tượng truyền đạo trái phép

Đối tượng tự xưng là tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền giảng đạo trái phép, tuyên truyền gây chia rẽ tôn giáo

Hình phạt đối với những kẻ nhắn tin để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Những ngày qua, không ít người nhận được tin nhắn lừa đảo qua điện thoại với nội dung nhận hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp. Có không ít người nhẹ dạ cả tin làm theo hướng dẫn nên đã bị chiếm đoạt cả trăm triệu đồng.

