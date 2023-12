Chủ facebook “diệt giặc nội xâm” Trần Minh Lợi bị bắt tạm giam lần 2

Tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), là chủ trang Facebook "Diệt giặc nội xâm”.

Công an thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của Trần Minh Lợi ở thôn 4, xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Người này bị bắt để điều tra về “Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Cùng với bắt tạm giam, lực lượng chức năng đang thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lợi ở thôn 4, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin.

Được biết, đây là lần thứ 2 ông Trần Minh Lợi bị bắt giam. Trước đó, người này bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giam và sau đó bị Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4,5 năm tù giam về tội đưa hối lộ vào tháng 7/2018.

Trần Minh Lợi tại phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Đắk Nông năm 2017

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Lợi mở Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Trần Minh Lợi, nhận tư vấn luật cho người dân có nhu cầu. Người này khá nổi tiếng trên mạng xã hội với trang Facebook "Diệt giặc nội xâm”.