Chủ quán cắt tóc kiêm nghề cho vay nặng lãi

Bắt 41 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi thu lời hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đột kích, bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi thu lời hàng trăm tỷ đồng.