Chủ tịch Hà Nội giao công an điều tra vụ phóng viên bị hành hung

Công văn nêu, ngày 6/6, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Hà Nội thông tin vụ việc phóng viên Đài bị một số đối tượng ngang nhiên hành hung, gây thương tích khi tác nghiệp tại khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố chỉ đạo điều tra vụ việc, làm rõ thông tin, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 12/6/2023.

Chiều 7/6, bên lề Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định đã giao Công an quận Đống Đa xem xét nhanh chóng khởi tố vụ án, đưa ra xét xử nghiêm minh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (SN 1981, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) và Lê Văn Hưng (SN 1984, nhân viên cửa hàng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp ở quận Đống Đa.

Như đã đưa tin, lúc 14h25 ngày 6/6, khi nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội chuẩn bị máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các thì một đối tượng đã xông ra yêu cầu không đươc quay phim, chụp ảnh.

Mặc dù được giải thích khu vực tác nghiệp dưới lòng đường, ở nơi không có biển cấm quay phim, chụp hình nhưng đối tượng trên vẫn lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã phóng viên T.T.C.

Tiếp đó, một người khác cũng tham gia hành hung phóng viên. Ngay cả khi có người can ngăn và phóng viên T.T.C đã nằm gục trên đường, hai kẻ này vẫn tiếp tục đấm đá. Thậm chí, khi anh T.T.C được đồng nghiệp đưa lên xe ô tô của Đài PT-TH Hà Nội, hai kẻ này vẫn đi theo xe và uy hiếp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên đã ra trình báo Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và đưa phóng viên T.T.C. vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị do bị đa chấn thương. Công an phường Ô Chợ Dừa sau đó đưa một đối tượng hành hung phóng viên C. về trụ sở làm việc. Đối tượng còn lại bỏ trốn cũng ra trình diện vào chiều tối cùng ngày./.