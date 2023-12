Chuyển tiền 131 lần mới phát hiện bị người phụ nữ lừa đảo

Khởi tố, bắt giam một cán bộ xã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Sáng 20/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị, 37 tuổi ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.