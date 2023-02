Chuyên viên Sở Xây dựng Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

Cựu đại uý công an lĩnh án tù vì chiếm đoạt tiền của người nhà bị can

VOV.VN - Cựu đại úy công an nhiều lần cho các bị can sử dụng điện thoại trái quy định trong buồng giam, nhận và chiếm đoạt của người thân các bị can 42 triệu đồng.