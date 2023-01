Con gái phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà riêng

Nghi can đâm tử vong 2 người ở Bình Dương bị bắt trong nhà trọ ở Kiên Giang

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở huyện Châu Thành.