Con nợ bị đánh tử vong ngay tại nhà chủ nợ

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 4/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vũ Văn Minh (SN 1987, trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Vũ Văn Minh tại phiên tòa ngày 4/10.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Minh và anh Nguyễn Th.T. (SN 1970, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) có quan hệ anh em họ hàng. Minh gọi anh T. bằng dượng. Vào khoảng đầu tháng 3/2019, Minh có cho anh T. vay số tiền 70 triệu đồng hẹn 8 ngày sau trả. Tuy nhiên, sau đó anh T. mới chỉ trả được 35 triệu đồng, số tiền còn lại nợ.

Minh đã nhiều lần gọi điện cho anh T. để đòi số tiền còn nợ nhưng không được. Do lúc này anh T. đã đi vào miền Nam để làm ăn nên Minh đưa chuyện này nói cho vợ và con gái anh T. với mục đích dục người đàn ông này trả tiền. Đến ngày 27/4, biết anh T. đã về quê, Minh chủ động gọi điện cho anh T. nhưng không nghe máy.

Khoảng 18h30 cùng ngày, anh T. gọi điện cho Minh hỏi đang ở đâu. Minh trả lời đang ở nhà. Khoảng 5 phút sau, anh T. một mình đi xe máy đến nhà Minh đang xây dở. Tại đây, hai bên đã xảy ra tranh cãi. Không kiềm chế được bản thân, Minh lấy một gậy tre đuổi và đánh liên tiếp vào người anh T. Khi thấy nạn nhân nằm gục xuống, Minh bỏ đi.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong ngay sau đó. Khi biết anh T. chết, Minh đã đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Minh án chung thân về tội Giết người. Buộc phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền 201 triệu đồng./.