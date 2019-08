​Con rể đâm cha vợ trọng thương vì không được chia đất

Hôm nay (6/8), tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thanh Lâm (SN 1984; ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi có kết quả giám định thương tật từ cơ quan chức năng.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Chương (SN 1952), cha vợ của Lê Thanh Lâm và chị Nguyễn Thị Dao (SN 1983), chị dâu của vợ Lâm. Hai nạn nhân cùng ngụ ấp 10 Chợ A, xã Đông Hưng, huyện An Biên.

Lê Thanh Lâm tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 28/10/2018, trong lúc ngồi nhậu, Lâm đã tỏ thái độ bức xúc vì ông Chương không cho vợ chồng Lâm đất để cất nhà và đã định đánh cha vợ ngay tại bàn nhậu nhưng được nhiều người can ngăn. Thấy chàng rể có thái độ không tốt nên ông Chương yêu cầu con gái của mình lấy lại của hồi môn là chiếc xe máy đã cho vợ chồng Lâm trước đó để làm phương tiện đi lại.

Sau đó, Lâm đi tìm vợ để lấy lại chiếc xe máy. Trong lúc đi tìm vợ, Lâm rượt đánh chị dâu của vợ là chị Nguyễn Thị Dao gây thương tích; đến nhà cha vợ dùng kéo đâm nhiều nhát vào chân ông Chương. Khi ông Chương bị té xuống nền gạch, Lâm vẫn không tha mà tiếp tục truy sát bằng cách đâm nhiều nhát vào tay, ngực phải và hông trái cha vợ với tỉ lệ thương tật được xác định là 23%.

Sự việc chỉ dừng lại khi 2 người con trai của ông Chương dùng khúc gỗ vuông đánh trúng vào đỉnh đầu và phần mềm khiến Lâm ngất xỉu trên nền gạch./.