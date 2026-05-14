Con rể nằm trên nắp capo ô tô do bố vợ lái: Khởi tố cả hai

Thứ Năm, 08:36, 14/05/2026
VOV.VN - Do mâu thuẫn việc mượn xe, Lê Đình Quang nằm lên nằm trên nắp capo ô tô do ông Linh cầm lái đang chạy trên đường, kết quả, cả Quang và bố vợ đều bị khởi tố.

Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và Lê Đình Quang (SN 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Linh và con rể Lê Đình Quang bị khởi tố để điều tra liên quan vụ nam thanh niên nằm trên kính chắn gió ô tô đang chạy trên đường. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái ô tô biển số 29A-316.22 trên Quốc lộ 32 hướng đi Trung Hà.

Lúc này trên nắp capo mặt trước kính chắn gió có Lê Đình Quang. Anh Quang nằm ngửa, cởi trần, mặc quần đùi màu đen, tay cầm điện thoại di động.

Hình ảnh Lê Đình Quang nằm trên nắp capo ô tô đang chạy.

Chiếc ô tô đứng tên ông Cao Văn Linh, trước đó được ông cho gia đình con rể sử dụng để đưa đón hai cháu đi học hằng ngày. Do mâu thuẫn với con rể, ông Linh yêu cầu lấy lại xe, không cho anh Quang tiếp tục sử dụng, song anh Quang phản đối.

Đến khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái xe ô tô chở hai cháu đi học nhưng anh Quang không đồng ý. Sau đó, anh Quang đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió trước ô tô để ngăn cản, không cho bố vợ lái xe. Bực tức trước thái độ của con rể, ông Linh vẫn cố điều khiển chiếc xe trên tham gia giao thông.

Sự việc được người đi đường ghi lại. Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an Hà Nội và Công an xã Quảng Oai đã vào cuộc xác minh sự việc ngay sau đó.

Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, ôm con bỏ trốn

VOV.VN - Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi phạm B.Đ.C ở thôn Thủy Ba, xã Cam An. Trước đó, nghi phạm B.Đ.C đã ra tay sát hại vợ, chém bị thương mẹ vợ, rồi ôm con nhỏ bỏ trốn.

Minh Tuệ/VTC News
Cha vợ đánh con rể chấn thương sọ não, tử vong
VOV.VN - Sau khi bị cha vợ đánh, anh Thoang không đến bệnh viện kiểm tra mà vào giường ngủ. Sau đó, gia đình phát hiện anh Thoang đã tử vong do chấn thương sọ não.

Huế: Con rể dùng dao tấn công gia đình vợ, 2 người tử vong

Con rể chém mẹ vợ và hàng xóm, 1 người tử vong

