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Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán

Chủ Nhật, 08:47, 05/07/2026
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VOV.VN - Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong vụ án, bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.

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Phó Đức Nam và vàng, tiền mặt bị thu giữ

Kết luận điều tra bổ sung nêu, là bố đẻ của Phó Đức Nam, Thắng có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.

Trong đó, các căn hộ C06.08 và C06.08A, The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội được giao dịch với số tiền 146,8 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có.

Lê Thị Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank để giúp Nam có tiền trả cho chủ đầu tư mua căn hộ C06.08 và C06.08A, the Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nam dùng 146,8 tỷ đồng do phạm tội mà có cùng với 40,8 tỷ đồng của bố mẹ thanh toán tiền mua hai căn hộ.

Từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, tuy biết nguồn tiền “bẩn”, Liễu vẫn nhận tổng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó 80,2 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Sau đó, Liễu gửi tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.

Kết luận điều tra chỉ ra Mr Pips còn mua 4 bất động sản và để bố mẹ mình đứng tên, gồm 2 căn hộ ở khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (Masteri Thảo Điền), TP.HCM, 1 căn hộ ở chung cư The Grand Manhattan, 100 đường Cô Giang, TP.HCM, 1 căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành, Đồng Nai.

Cuối tháng 10/2024, sau khi biết con trai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, Thắng và Liễu rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Cụ thể, Thắng rút 35 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản Techcombank; 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank và 20 tỷ đồng trong tài khoản MBBank.

Sau đó, Thắng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến (sinh năm 1988, trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 45 tỷ đồng; gửi đồng nghiệp làm cùng cơ quan là Nguyễn Hoài Trang (sinh năm 1980; trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 20 tỷ đồng; gửi em đồng hao là Nguyễn Danh Thọ (sinh năm 1972; trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 20 tỷ đồng.

Liễu tất toán tài khoản tiết kiệm, rút 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank và 30 tỷ đồng trong tài khoản MBBank, sau đó liên hệ với Trần Anh Khoa (sinh năm 1978, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và một số người để bán vàng, đô la Mỹ trên mạng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, Liễu cho vào 2 balo và 1 vali đều có khoá mã số. Sau đó, Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng (1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD, 240 miếng vàng SJC) cho Lê Thị Nhung (sinh năm 1998, cháu ruột Thắng), gửi 2 chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC, 100.000 USD cho Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, Liễu nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan (trú ở tỉnh Nghệ An) đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng 15 tỷ đồng tại ngân hàng.

Toàn bộ số tiền nêu trên, cơ quan điều tra đã khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News
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