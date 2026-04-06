Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” có tính chất côn đồ đối với 6 bị cáo trong độ tuổi vị thành niên. Đáng chú ý, trong số này có N.B.K. (SN 2009), con trai của Nguyễn Xuân Đường (tức “Đường Nhuệ”).

Cán bộ Phân trại tạm giam Thái Bình bảo vệ phiên tòa xét xử đối với các bị cáo vị thành niên bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo do N.B.K. cầm đầu đã có hành vi manh động, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí như bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi, chai thủy tinh và gạch để truy đuổi, hành hung hai nạn nhân sinh năm 2007. Hậu quả, một nạn nhân bị thương tích 52%, người còn lại 8%. Hành vi được xác định mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe người khác.

Tại phiên tòa, những lời biện minh cho sự “bồng bột” của tuổi trẻ dần nhường chỗ cho sự im lặng, cúi đầu khi các bị cáo đối diện với hậu quả pháp lý.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất 15 tháng tù giam đối với một bị cáo, 10 tháng tù giam đối với hai bị cáo; các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý, rèn luyện.

Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng: pháp luật không có ngoại lệ, tuổi vị thành niên không phải là “tấm lá chắn” cho những hành vi côn đồ, bạo lực. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em, tránh để sự buông lỏng dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị tuyên phạt 15 năm tù giam VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".