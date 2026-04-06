中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Con trai Đường Nhuệ lĩnh án vì cầm đầu nhóm côn đồ gây thương tích

Thứ Hai, 17:39, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4/2026, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 6 bị cáo vị thành niên. Đáng chú ý, N.B.K. (SN 2009) – con trai Đường Nhuệ – bị xác định là người cầm đầu nhóm mang hung khí truy đuổi, hành hung 2 nạn nhân, gây thương tích nặng.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” có tính chất côn đồ đối với 6 bị cáo trong độ tuổi vị thành niên. Đáng chú ý, trong số này có N.B.K. (SN 2009), con trai của Nguyễn Xuân Đường (tức “Đường Nhuệ”).

Cán bộ Phân trại tạm giam Thái Bình bảo vệ phiên tòa xét xử đối với các bị cáo vị thành niên bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo do N.B.K. cầm đầu đã có hành vi manh động, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí như bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi, chai thủy tinh và gạch để truy đuổi, hành hung hai nạn nhân sinh năm 2007. Hậu quả, một nạn nhân bị thương tích 52%, người còn lại 8%. Hành vi được xác định mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe người khác.

Tại phiên tòa, những lời biện minh cho sự “bồng bột” của tuổi trẻ dần nhường chỗ cho sự im lặng, cúi đầu khi các bị cáo đối diện với hậu quả pháp lý.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất 15 tháng tù giam đối với một bị cáo, 10 tháng tù giam đối với hai bị cáo; các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý, rèn luyện.

Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng: pháp luật không có ngoại lệ, tuổi vị thành niên không phải là “tấm lá chắn” cho những hành vi côn đồ, bạo lực. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em, tránh để sự buông lỏng dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

PV/VOV.VN
Tag: Đường Nhuệ con trai Đường Nhuệ công an tỉnh Hưng Yên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguyễn Xuân Đường nhận thêm án tù
VOV.VN - Sau một ngày xét xử, TAND TP Thái Bình tuyên án Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến, mỗi người mức án 1 năm tù về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân. 

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/1, Công an phường Tây Tựu, Hà Nội thông tin, đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích sau thời gian dài bỏ trốn khỏi địa phương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật