Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Nhằm làm rõ đầy đủ những người bị hại, xác định thiệt hại và các tình tiết liên quan, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ ra thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan chủ động phối hợp cung cấp thông tin.

Theo điều tra, bị can Phó Đức Nam, tên thường gọi “Mr Pips" (SN 1994) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5), sau đó tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Bị can Phó Đức Nam

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới; từ đó các đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm: Vũ Anh Hoàng, tên gọi trên sàn là Lộc (SN 1997, ngụ tỉnh Hưng Yên) Phạm Đức Minh Tâm, tên gọi trên sàn là Thanh Long (SN 2000, ngụ TP. Hồ Chí Minh); Trần Hữu Trung, tên gọi trên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh (SN 2000, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh); Dương Gia, tên gọi trên sàn là Khang (SN 2001, ngụ tại TP. Cần Thơ); và Đoàn Hồng Phát, tên gọi trên sàn là Trực, Phúc (SN 1989, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh).

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn Swissmes.com cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Việc tiếp nhận, xác minh thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết có liên quan là cơ sở để cơ quan điều tra làm rõ toàn diện vụ án, xác định đúng hành vi, vai trò, tính chất và mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.