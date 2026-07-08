Vụ án Mr Pips: Bố Phó Đức Nam lên kế hoạch "chạy" giám định tâm thần

Kế hoạch "chạy" giám định tâm thần

Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can, với cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ nhiều bị hại.

Trong vụ án này, hai đối tượng chủ chốt là Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đáng chú ý, trong vụ án này khi Mr Pips bị bắt, gia đình của bị can này đã tìm cách "chạy" giám định tâm thần để đưa Phó Đức Nam ra ngoài chữa bệnh.

Phó Đức Nam được gia đình lên kế hoạch "chạy" giám định tâm thần nhằm giúp bị can này đi chữa bệnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, khi biết Mr Pips Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ngày 30/10/2024, Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn (cả hai người đều là bị can trong vụ án) để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh, không phải ngồi tù, đồng thời tìm luật sư bào chữa cho Nam.

Trong vụ án này, Phó Đức Thắng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Còn Phó Đức Tuấn bị đề nghị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhận hơn 2,5 tỷ nhưng chỉ dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ

Ở vụ án này, Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, quê Ninh Bình) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khi Thắng và Tuấn đang tìm cách cho Mr Pips đi giám định tâm thần thì nhớ ra Nguyễn Đăng Quang và cho rằng Quang có thể giúp được việc này. Phó Đức Tuấn liền gọi điện hẹn Quang đi ăn tối.

Trong lúc ăn tối với Thắng và Tuấn, Nguyễn Đăng Quang hứa hẹn có thể giúp được việc giám định tâm thần để đưa Phó Đức Nam đi chữa bệnh. Sau đó, Thắng và Quang trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau.

Mr Pips Phó Đức Nam cùng số lượng tang vật là vàng, USD trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn Thắng đi ăn tối cùng Nguyễn Đăng Quang. Trong lúc ăn uống, Quang tiếp tục nói có thể giúp Mr Pips đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) và Thắng liền đồng ý. Ngày 6/11/2024, Thắng đã rút 5 tỷ đồng từ ngân hàng rồi chuyển cho Quang hơn 2,5 tỷ đồng.

Dù hứa hẹn sẽ làm giám định tâm thần cho Nam, nhưng sau khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng thì Nguyễn Đăng Quang không có động thái gì để thực hiện việc này. Số tiền lấy được từ Thắng, Quang dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ. Do đó, lực lượng chức năng đã đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.