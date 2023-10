Công an Cần Thơ truy tìm đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Trước đó, ông Hà Minh Mẫn cùng bà Nguyễn Thị Kim Sa (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có đơn tố giác bà Trần Kim Ngân (SN 1977, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) và Huỳnh Thiên Phú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, bằng hình thức lừa bán đất không đúng với vị trí thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ghi.

Đối tượng Huỳnh Thiên Phú. (Ảnh: CACC)

Theo đó, Phú sử dụng hình ảnh tờ trích lục bản đồ địa chính giả để lừa ông Mẫn, bà Sa tin tưởng đồng ý mua thửa đất tại Khu dân cư chợ Bà Đầm (xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ).

Sau khi thực hiện giao tiền, ký hợp chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng, ông Mẫn nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sang tên và đo đạc lại diện tích đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thới Lai.

Tại đây, ông Mẫn được cán bộ làm nhiệm vụ cho biết vị trí thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông nhận chuyển nhượng không đúng với vị trí thửa đất trên thực địa mà Phú và Ngân đã chỉ, mà nằm ở một vị trí khác. Đồng thời hình ảnh tờ trích lục bản đồ địa chính do ông Mẫn cung cấp là không đúng. Biết mình bị lừa, ông Mẫn và bà Sa đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ tố cáo Phú về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ yêu cầu đối tượng Huỳnh Thiên Phú đang ở đâu đến ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ để làm việc về nội dung tố cáo; đồng thời nếu ai biết đối tượng Phú ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ.