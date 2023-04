Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã người nước ngoài

Trước đó, vào ngày 25/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự theo dõi, cập nhật thông tin của đối tượng nghi vấn thuộc diện truy nã của Bộ Công an Trung Quốc đang có mặt trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho các đơn vị.

Sau khi xác định đối tượng có mặt tại địa điểm lưu trú, Công an quận Ngũ Hành Sơn chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện đối tượng HUANG PINGFENG (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang lưu trú tại đây. Kiểm tra ban đầu, đối tượng viện lý do đã gửi giấy tờ tùy thân đi gia hạn nên cố tình không xuất trình, sau đó đối tượng đã thừa nhận giấy tờ còn cất giữ tại phòng ở.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin trùng khớp với thông tin truy nã phía Bộ Công an Trung Quốc cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bắt giữ đối tượng bị truy nã theo quy định. Hiện đối tượng này đang được giám sát trong thời gian làm thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng 4 tập thể, gồm Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Ngũ Hành Sơn, mỗi đơn vị 5 triệu đồng./.