  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

Chủ Nhật, 21:59, 26/04/2026
VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), hoạt động chủ yếu vào ban đêm với phương thức khá tinh vi.

Tối 25/4, tại khu vực suối Nước Bua, thôn 3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Trà Vân kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Máy móc khai thác vàng  được tổ chức tương đối bài bản. 

Qua đấu tranh ban đầu, xác định Võ Đức Công (36 tuổi) trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) là người cầm đầu, tổ chức đưa máy móc, thiết bị vào khu vực, thuê 6 nhân công khai thác từ ngày 20/4 đến nay, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Máy đào phục vụ khai thác vàng trái phép. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống khai thác được tổ chức tương đối bài bản, gồm máy đào, xe ô tô tải, máy bơm nước, dàn sàng tuyển quặng cùng nhiều dụng cụ phục vụ khai thác và chế biến vàng. Khu vực khai thác có diện tích khoảng 67m2, độ sâu trung bình 0,7m; cách đó khoảng 50m là lán trại phục vụ sinh hoạt và tuyển quặng.

Các vật dụng dùng khai thác vàng trái phép tại khu vực suối Nước Bua, thôn 3, xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng. 

Đáng chú ý, trong quá trình khai thác, do địa hình bùn lầy, một máy đào bị lật nghiêng, đối tượng đã thuê thêm phương tiện và mượn máy móc để tổ chức cứu hộ, tiếp tục phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Làm việc với cơ quan Công an, Võ Đức Công thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đã khai thác, chế biến được khoảng 26,725g vàng (chưa xác định hàm lượng). Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ phương tiện, thiết bị và tang vật liên quan để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Máy bơm nước phục vụ việc khai thác vàng trái phép. 

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép
Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

Phát hiện 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối
Phát hiện 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối

Chiều 4/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phát hiện và xử lý 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối.

Tỉnh Quảng Trị lên phương án đánh sập toàn bộ hầm vàng trái phép tại xã Bến Quan
Tỉnh Quảng Trị lên phương án đánh sập toàn bộ hầm vàng trái phép tại xã Bến Quan

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng phương án đánh sập toàn bộ các hầm lò trái phép trước tình trạng khai thác vàng trái phép xảy ra tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Vĩnh Ô và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ).

