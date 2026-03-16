Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Trung tâm The Kan

Thứ Hai, 14:38, 16/03/2026
VOV.VN - Để tạo lòng tin, La Thế Quang đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can La Thế Quang (SN 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố đối với La Thế Quang. (Ảnh: C.A)

Nội dung vụ việc thể hiện, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Đối tượng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng Trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99,5 triệu đồng, mức thu từ 9,5 triệu đến 15 triệu đồng mỗi người. Cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Theo đó, chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 15/2 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của La Thế Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Ngọc Minh Hải, số điện thoại: 0905.556.606).

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Tag: lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đà Nẵng Công an Đà Nẵng chứng chỉ giả
Tuyên án 13 năm tù với bị cáo lừa đảo mang thai hộ, chiếm đoạt 800 triệu đồng

VOV.VN - Đào Thị Lan Phương (SN 1982, Hà Nội) vừa bị tuyên án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi xây dựng kịch bản mang thai hộ để lừa cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Tạm giữ 2 đối tượng "hack" Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức “hack” tài khoản Facebook và nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

