Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

Thứ Hai, 16:10, 25/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng thông qua việc nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế trên địa bàn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh An để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh nghe Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10/2025, mặc dù không có chức năng, thẩm quyền trong công tác tuyển dụng, Nguyễn Duy Khánh đã đưa ra thông tin gian dối, nhận “chạy việc” cho 3 trường hợp vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và một số cơ sở y tế trên địa bàn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng những lời hứa hẹn của Khánh, trong các ngày 11/9, 18/9 và 22/10/2025, gia đình các bị hại đã giao tổng số tiền 520 triệu đồng để nhờ xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, các trường hợp trên không có tên trong danh sách tuyển dụng. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, Khánh quanh co, cho rằng đây chỉ là quan hệ vay mượn dân sự nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh

Ngày 16/3/2026, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/5 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tìm đối tượng lừa đảo hơn 700 triệu đồng chạy việc vào an ninh hàng không

“Nổ” là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh, lừa chạy việc gần 9 tỷ đồng

