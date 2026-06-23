Công an điều tra vụ bán hàng ngàn sim lậu kích hoạt sẵn và tàng trữ súng tại nhà

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2.000 thẻ sim của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, 1 khẩu súng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Phạm Hải Đăng tại Cơ quan Công an

Làm việc với Cơ quan Công an, Đăng khai số sim được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội. Đăng mang về sàng lọc lại để lựa chọn những sim còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản Zalo để đem bán cho các trang mạng xã hội, với số tiền 15.000 đồng/sim.

Tang vật được thu giữ

Với cách thức trên, Đăng đã mua khoảng 10.000 sim và bán ra khoảng 8.000 sim, trong đó 4.000 đến 5.000 sim có tài khoản Zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Còn khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11/2025 và cất giữ.

Khẩu súng được thu giữ

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.