Công an đồng loạt kiểm tra hơn 20 điểm giao dịch của F88 tại Bình Dương

Sáng 28/4, công an các địa phương trong tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân, kiểm tra hơn 20 điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (F88).

Công an kiểm tra hoạt động một điểm F88 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ảnh: ĐC).

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an các địa phương kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở điểm giao dịch của F88 ở Bình Dương. Trong đó, thành phố Dĩ An có 3 điểm; thành phố Tân Uyên có 5 điểm; huyện Phú Giáo 1 điểm, huyện Dầu Tiếng 1 điểm… Riêng thành phố Thủ Dầu Một đã kiểm tra ngày 27/4 với 5 điểm.

Tại các điểm giao dịch, lực lượng công an kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại cơ sở. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, công an còn kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, kịp thời phát hiện hạn chế, từ đó chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm.

Công an kiểm tra sổ sách một điểm F88 (ảnh: ĐC).

Trước đó, Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh F88 có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Trong quá trình kiểm tra, các điểm F88 ngưng hoạt động (ảnh: TL).

Ngoài TP.HCM, lực lượng công an các tỉnh khác trong cả nước cũng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở của F88 trên địa bàn. Qua kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng hình thức “cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn./.