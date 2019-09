Công an Đồng Nai kêu gọi người dân mua đất của Alibaba đến trình báo

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân đã mua phải đất nền tại các dự án “ma” của Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa; điện thoại 0693 480 187) để trình báo.

Một văn phòng của Alibaba tại Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, Alibaba rao bán 29 dự án. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Đồng Nai khẳng định không có bất kỳ dự án nào của Alibaba trên địa bàn được cấp phép hay chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989), Tổng Giám đốc Công ty Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an TPHCM cũng đã đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra mở rộng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Trong ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành triệu tập nhiều lãnh đạo của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba để phục công tác điều tra liên quan đến việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan. Trong số những người được triệu tập có bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo của Công ty Alibaba.

Sau đó, sáng 20/9, hàng trăm khách hàng của Alibaba đã đến trụ sở Phòng PC03 trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh./.