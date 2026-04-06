Công an Đồng Nai tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ dây điện

Thứ Hai, 16:12, 06/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Cụ thể, Công an đang tạm giữ hình sự Lê Thành Nguyên, sinh năm 1986 ngụ ấp 1A, xã Phước Thái (thuộc huyện Long Thành cũ), tỉnh Đồng Nai và Trần Ngọc Huân, sinh năm 1989 quê TP. Hà Nội tạm trú phường Phú Mỹ, TP.HCM, là 2 đối tượng trộm cắp dây điện mang đi tiêu thụ.

cong an Dong nai tam giu 2 doi tuong trom cap va tieu thu day dien hinh anh 1
Hai đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, ngày 1/4, Công an xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai nhận được đơn trình báo của Ban quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành về việc bị mất trộm khoảng 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, giá trị gần 193 triệu đồng. 

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thái đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy xét. 

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 4/4, Công an xã Phước Thái chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Nguyên đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc, thu giữ 40m dây điện, 1 kềm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin và 1 xe mô tô.

 Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp bắt Trần Ngọc Huân để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 90kg lõi dây điện đồng, hơn 100kg vỏ nhựa của dây điện, 1 cân điện tử loại 100kg, cùng nhiều tang vật khác.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp
VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng
Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an các phường Yên Hòa và Đại Mỗ (Hà Nội) đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản
Cần Thơ: Đối tượng có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều 2/4, Công an phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ) thông tin, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

