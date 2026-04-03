Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin trình báo của chị H về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 máy tính xách tay MacBook khi đang dừng xe trước tòa nhà N6E, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

Hai đối tượng Nam và Linh bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy vết đối tượng. Đến ngày 01/4/2026, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phan Lê Nam (SN 1991) và Nguyễn Diệu Linh (SN 1990), cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an phường Đại Mỗ cũng tiếp nhận đơn trình báo của anh L.A.Đ (SN 1978, trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm 28 triệu đồng để trong ô tô Hyundai Santafe tại bãi đỗ xe khu đô thị Mỗ Lao vào ngày 01/4/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn. Đến ngày 02/4/2026, Công an phường Đại Mỗ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Chu Đình Phong (SN 2006, trú tại Hà Nội), đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận từng làm nhân viên bảo vệ tại bãi xe trên nên nắm rõ quy luật hoạt động. Lợi dụng sơ hở, khoảng 2h sáng ngày 01/4/2026, Phong quay lại bãi xe, đột nhập vào phòng bảo vệ lấy chìa khóa xe của khách, sau đó mở cửa các phương tiện để tìm tài sản. Khi phát hiện trong xe của anh Đ. có ví tiền, đối tượng đã lấy toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn. Hiện Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Chu Đình Phong

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong xe ô tô, đồng thời chú ý bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia giao thông hoặc dừng đỗ tại nơi công cộng nhằm tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp.