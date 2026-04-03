Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

Thứ Sáu, 19:22, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an các phường Yên Hòa và Đại Mỗ (Hà Nội) đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin trình báo của chị H về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 máy tính xách tay MacBook khi đang dừng xe trước tòa nhà N6E, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

lien tiep pha an trom cap o ha noi thu doan khong ngo cua cac doi tuong hinh anh 1
Hai đối tượng Nam và Linh bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy vết đối tượng. Đến ngày 01/4/2026, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phan Lê Nam (SN 1991) và Nguyễn Diệu Linh (SN 1990), cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an phường Đại Mỗ cũng tiếp nhận đơn trình báo của anh L.A.Đ (SN 1978, trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm 28 triệu đồng để trong ô tô Hyundai Santafe tại bãi đỗ xe khu đô thị Mỗ Lao vào ngày 01/4/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn. Đến ngày 02/4/2026, Công an phường Đại Mỗ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Chu Đình Phong (SN 2006, trú tại Hà Nội), đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận từng làm nhân viên bảo vệ tại bãi xe trên nên nắm rõ quy luật hoạt động. Lợi dụng sơ hở, khoảng 2h sáng ngày 01/4/2026, Phong quay lại bãi xe, đột nhập vào phòng bảo vệ lấy chìa khóa xe của khách, sau đó mở cửa các phương tiện để tìm tài sản. Khi phát hiện trong xe của anh Đ. có ví tiền, đối tượng đã lấy toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn. Hiện Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

lien tiep pha an trom cap o ha noi thu doan khong ngo cua cac doi tuong hinh anh 2
Đối tượng Chu Đình Phong

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong xe ô tô, đồng thời chú ý bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia giao thông hoặc dừng đỗ tại nơi công cộng nhằm tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp tài sản Hà Nội Công an phường Yên Hòa Công an phường Đại Mỗ
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp, thu giữ điện thoại, đồng hồ và tang vật.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp, thu giữ điện thoại, đồng hồ và tang vật.

