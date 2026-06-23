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Công an Đồng Nai tổng rà soát, xử lý nghiêm vi phạm xuất nhập cảnh

Thứ Ba, 18:57, 23/06/2026
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VOV.VN - Công an TP. Đồng Nai vừa phát động chiến dịch cao điểm kéo dài 50 ngày nhằm tổng rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động trên địa bàn.

Theo kế hoạch từ Công an TP. Đồng Nai, đợt tổng kiểm tra đồng loạt này diễn ra trong vòng 50 ngày, bắt đầu từ ngày 17/6 và kéo dài đến hết ngày 5/8.

Lực lượng công an sẽ tập trung rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động cùng các vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

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Toàn cảnh buổi phát động 

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã để đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định.

Tăng cường hướng dẫn các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, lưu trú; đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục liên quan đến người nước ngoài.

Lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai nhấn mạnh, quá trình kiểm tra phải được thực hiện đúng quy định, tuyệt đối không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

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Công an Đồng Nai trục xuất người nước ngoài vi phạm quy định cư trú về nước 

Chiến dịch 50 ngày đêm này là bước đi kế thừa kết quả đấu tranh quyết liệt của công an thành phố trong nửa đầu năm 2026.

Theo đó, 6 tháng qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện, xử phạm vi phạm hành chính 260 cá nhân, tổ chức vi phạm; tiến hành trục xuất 129 người nước ngoài vi phạm, đã khởi tố 3 vụ, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Đợt tổng rà soát 50 ngày này được kỳ vọng sẽ tiếp tục siết chặt kỷ cương, kịp thời chấn chỉnh các lỗ hổng trong quản lý cư trú và lao động nước ngoài tại địa phương.

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Hơn 60 người Thái Nguyên bị trục xuất vì lao động chui

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện hơn 60 công dân Thái Nguyên xuất cảnh ra nước ngoài để lao động bất hợp pháp bị cơ quan chức năng sở tại bắt giữ, trục xuất về Việt Nam. Công an tỉnh đã xử phạt 20 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép với tổng số tiền 109 triệu đồng.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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