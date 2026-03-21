Đồng Nai trục xuất 36 người Bangladesh lao động bất hợp pháp về nước

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua các đợt kiểm tra từ tháng 1/2026 đến đầu tháng 3/2026, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 92 người Bangladesh cư trú, lao động bất hợp pháp.

Lực lượng công an giám sát quá trình nhóm người Bangladesh làm thủ tục

Các đối tượng này phần lớn tập trung tại các công ty chế biến, cưa xẻ gỗ, các công trình xây dựng và nhà trọ trên địa bàn các xã, phường ở tỉnh Đồng Nai như: An Viễn, Bình Minh, Phước Tân, Hố Nai, Phước Tân, Biên Hòa, Trảng Dài, Chơn Thành… Các xã, phường này trước đây thuộc TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai cũ và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện vẫn còn 56 người đang được lưu giữ để tiếp tục xử lý.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trục xuất số người còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, vào tối 19/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Trảng Dài đã phát hiện 7 người Bangladesh quá hạn tạm trú tại cơ sở của ông H.N.T (phường Trảng Dài). Những người này sử dụng chứng nhận tạm trú đã quá hạn từ tháng 11/2024.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người đang lưu trú tại dãy nhà trọ liền kề kho xưởng đóng gói. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Việc trục xuất người nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp nhằm thực hiện nghiêm Nghị định số 142/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; đảm bảo mọi hành vi vi phạm của người nước ngoài đều được phát hiện, xử lý, thể hiện tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.