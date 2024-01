Công an dùng chó nghiệp vụ vây ráp đối tượng giết người

Sáng cùng ngày, lực lượng công an tiến hành vây ráp, khoanh vùng nơi đối tượng lẩn trốn. Cảnh sát hình sự, cơ động thuộc Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa, Công an huyện biên giới Đức Huệ, huyện Thạnh Hóa tổ chức chốt chặn nhiều tuyến đường, đặc biệt là các hướng ra biên giới để truy bắt nghi phạm.

Công an TP.HCM cử lực lượng phối hợp Long An tổ chức vây bắt đối tượng (Ảnh: Quang Anh)

Được biết việc tung lực lượng bắt đầu từ chiều hôm qua đến sáng nay sau khi tiếp nhận tin báo. Theo đó, lúc 14 giờ ngày 6/1, người dân ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện một nam thanh niên tại quán nước bên đường giống nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp xe ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Người dân báo với công an tiến hành vây bắt nhưng nam thanh niên nhanh chân trốn thoát bỏ lại xe máy.

9 giờ sáng nay, Công an TP.HCM và Long An huy động chó nghiệp vụ đến ấp 7, xã Lương Hòa. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn truy tìm nghi phạm.

Công an tỉnh Long An và TP.HCM đang tổ chức vây ráp truy bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản (Ảnh: Quang Anh)

Trưa nay 7/1, Công an hai địa phương tiếp tục tăng cường thêm lực lượng truy tìm đối tượng (Ảnh Huỳnh Du)

Vụ án xảy ra lúc 10 giờ ngày 6/1, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao sau khi có nhiều tiếng la hét bên trong quán nước giải khát trên Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Những người sống gần đó chạy tới thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) nằm bất động với nhiều vết thương trên người, nạn nhân đã tử vong sau đó.