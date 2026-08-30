Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo của La Quý Thụ

Ngày 30/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự “La Quý Thụ can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026, La Quý Thụ (SN 1991, trú tại xóm Tân An, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đối tượng La Quý Thụ

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của La Quý Thụ khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Các bị hại được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để cơ quan điều tra tiếp nhận, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật. Số điện thoại điều tra viên: 0373.041.368.

Công an Hà Nội đề nghị những người có thông tin liên quan chủ động liên hệ để phối hợp làm rõ vụ án.