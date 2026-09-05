Công an Hà Nội truy tìm người liên quan vụ việc tham ô tài sản

Ngày 5/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh tố giác nhân viên Trần Công Hải có dấu hiệu tham ô tài sản.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra ngày 17/4/2023 tại số 1 ngõ 374 Âu Cơ, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Đối tượng Trần Công Hải liên quan vụ tham ô tài sản

Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải (SN 1981), thường trú tại tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện ông Hải không có mặt tại địa phương và cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở hiện nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người đối với Trần Công Hải để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Công an Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Trần Công Hải thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Thông tin có thể được cung cấp qua Thiếu tá Trịnh Hoàng Anh, cán bộ điều tra, số điện thoại 0912.139.168, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.