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Công an Hà Nội xử lý một trường hợp đăng tải văn bản giả quyết định khởi tố

Thứ Bảy, 05:14, 29/08/2026
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VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã làm việc với ông M.P.L (Sinh năm: 1971; nơi ở: phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết và hình ảnh văn bản giả mạo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội, gây hoang mang trong dư luận, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

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Lực lượng chức năng làm việc với ông M.P.L.

Quá trình làm việc, ông M.P.L thừa nhận đây là các thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật. Ngày 28/8/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông M.P.L với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin có nội dung bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân trên không gian mạng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật.

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Công an Hà Nội triệt phá nhiều vụ sử dụng ma túy

VOV.VN - Ngày 17/8, Công an Hà Nội cho biết lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố liên tiếp phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Võ Nam/VOV.VN
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