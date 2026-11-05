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Công an Hải Phòng lần thứ 5 tìm người liên quan vụ lừa đảo tại dự án Anh Dũng IV

Thứ Năm, 15:48, 05/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục thông báo tìm các cá nhân, tổ chức đã ký kết thỏa thuận mua bán hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Dự án do Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên làm chủ đầu tư.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình xác minh vụ án bước đầu xác định, Trần Huy Cường, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, đã ký các thỏa thuận bán các lô đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV cho các cá nhân, tổ chức.

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Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký kết thỏa thuận mua bán hoặc hiện đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất thuộc dự án chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Đây là lần thứ 5 cơ quan chức năng phát đi thông báo tìm cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án. Danh sách các thửa đất cần phối hợp cung cấp thông tin được xác định theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Cơ quan điều tra đề nghị những người có liên quan sớm phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Hoặc liên hệ các điều tra viên thụ lý vụ án: Đồng chí Lê Văn Minh: 0978.952.477. Đồng chí Vũ Xuân Bách: 0935.877.833.

Danh sách các thửa đất liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin gồm:

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PV/VOV.VN
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