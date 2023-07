Công an Hậu Giang liên tiếp bắt 3 đối tượng có quyết định truy nã

Các đối tượng truy nã bị bắt giữ gồm: Trương Ngọc Thơi (39 tuổi) và Trương Văn Thanh (33 tuổi), cùng ngụ tại ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Lê Nguyễn Tín (18 tuổi), ngụ tại ấp Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (từ trái qua): Lê Nguyễn Tín, Trương Văn Thanh và Trương Ngọc Thơi.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và thông tin người dân cung cấp, vào khoảng 16h30 phút, ngày 12/7, Công an huyện Phụng Hiệp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt được Trương Văn Thanh khi đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn phường Bình An, thành phố Dĩ An.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, Công an huyện Phụng Hiệp tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Công an Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh bắt được Trương Ngọc Thơi khi đang lẫn trốn tại phường 6, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Trương Ngọc Thơi và Trương Văn Thanh là 2 anh em ruột và là đồng phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp khởi tố, sau đó cả 2 cùng bỏ trốn vào ngày 6/2.

Đến khoảng 6 giờ ngày 13/7, Công an huyện Phụng Hiệp tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bắt được Lê Nguyễn Tín khi đối tượng đang lẫn trốn tại đây. Lê Nguyễn Tín là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp khỏi tố về hành vi cố ý gây thương tích và đã bỏ trốn vào ngày 10/4/2023.

Hiện cả 3 đối tượng đã được di lý về Công an huyện Phụng Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ./.