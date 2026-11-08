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Công an Khánh Hòa khởi tố 24 đối tượng hỗn chiến bằng kiếm, mác giữa đêm

Chủ Nhật, 17:32, 08/11/2026
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Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi), cùng trú phường Nam Nha Trang; Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa).

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Cụ thể, rạng sáng ngày 12/3/2026, hai nhóm gồm hàng chục thanh niên sử dụng hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai bia hẹn đánh nhau ở khu vực cầu Đường Sắt trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang.

Quá trình đến điểm hẹn, hai nhóm này đã chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh gây mất an ninh trật tự. Sau vụ đánh nhau, có hai thanh niên bị chém gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 48% và 34%.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng bị bắt tạm giam và các đối tượng còn lại bị áp dụng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Phùng Quang/Tiền Phong
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