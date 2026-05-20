Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đe dọa cướp tài sản người khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành các Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng gồm: Đ.M.T (sinh năm 2011), L.T.T (sinh năm 2010), Đ.H.V (sinh năm 2009); N.H.C.P (sinh năm 2010) và M.M.B (sinh năm 2012) cùng ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng phạm pháp bị khởi tố (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Không chăm chỉ học hành, nghe lời kẻ xấu và để có tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng này rủ nhau đến các khuôn viên công cộng, vắng người cùng nhau “xin đểu” những cặp tình nhân đang tâm sự. Cụ thể, vào 21h ngày 20/12/2025, nhóm đối tượng này cùng nhau điều khiển xe đạp điện đến Khu dân cư Long Thạnh Hưng thuộc địa bàn xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp thì gặp anh C.V.T (sinh 1989, ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) nên cả nhóm cùng nhau sử dụng hung khí, dao đe dọa cướp tài sản của anh T.

Lợi dụng lúc nhóm trên sơ hở, anh T chạy thoát được và đến trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo đã tổ chức lực lượng truy tìm, triệu tập làm việc nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Đây là điều cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em, hướng các em trở thành người có ích cho xã hội.