  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đe dọa cướp tài sản người khác

Thứ Tư, 15:40, 20/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố 5 thiếu niên từ 13-17 tuổi để điều tra hành vi dùng dao đe dọa, cướp tài sản của người dân tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Chợ Gạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành các Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng gồm: Đ.M.T (sinh năm 2011), L.T.T (sinh năm 2010), Đ.H.V (sinh năm 2009); N.H.C.P (sinh năm 2010) và M.M.B (sinh năm 2012) cùng ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng phạm pháp bị khởi tố (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Không chăm chỉ học hành, nghe lời kẻ xấu và để có tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng này rủ nhau đến các khuôn viên công cộng, vắng người cùng nhau “xin đểu” những cặp tình nhân đang tâm sự. Cụ thể, vào 21h ngày 20/12/2025, nhóm  đối tượng này cùng nhau điều khiển xe đạp điện đến Khu dân cư Long Thạnh Hưng thuộc địa bàn xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp thì gặp anh C.V.T (sinh 1989, ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) nên cả nhóm cùng nhau sử dụng hung khí, dao đe dọa cướp tài sản của anh T.

Lợi dụng lúc nhóm trên sơ hở, anh T chạy thoát được và đến trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo đã tổ chức lực lượng truy tìm, triệu tập làm việc nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Đây là điều cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em, hướng các em trở thành người có ích cho xã hội.

PV/VOV-ĐBSCL
Đem tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp
VOV.VN - Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Làm rõ nhóm thiếu niên ở Thái Nguyên cướp tài sản sau 3 giờ truy xét

VOV.VN - Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, thu hồi toàn bộ tang vật.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 6 giờ tiếp nhận tin báo

VOV.VN - Chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Bãi Cháy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

