Công an Nghệ An triệt phá đường dây thuốc giả, thu giữ 20.000 lọ thuốc thành phẩm

Ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường - đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên không gian mạng. Thông tin, tài liệu liên quan được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 2/6/2026, cơ quan Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại thuốc được quảng cáo đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua điều tra, Xuân được xác định tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

10 đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 4/6/2026, Công an phường Tân Mai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán các loại thuốc được giới thiệu là thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Theo kết quả điều tra, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm trên phạm vi cả nước. Sau khi nhận hàng, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo, phân phối này, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.