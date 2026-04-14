Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”

Thứ Ba, 16:20, 14/04/2026
VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả trên không gian mạng.

Trước đó, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện từ cuối năm 2025, Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú Hưng Yên) lập và quản lý nhiều trang Facebook như “Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền”… để quảng cáo thuốc đông y gia truyền. Nhóm này thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng video khám chữa bệnh, quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh da liễu nhằm tạo niềm tin, lừa bán sản phẩm.

triet pha duong day thuoc gia Dong y Ong hien hinh anh 1
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng

Ngày 10/4/2026, Công an Hưng Yên phối hợp các đơn vị triệt phá chuyên án, khám xét khẩn cấp 2 địa điểm, thu giữ nhiều thiết bị, phương tiện và số lượng lớn “thuốc đông y” không rõ nguồn gốc.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

triet pha duong day thuoc gia Dong y Ong hien hinh anh 2
“Thuốc đông y” được các đối tượng chuyên án bán, quảng cáo trên mạng

Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thuốc, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép; không tin vào quảng cáo chữa bệnh “cam kết khỏi” trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

PV/VOV.VN
Tag: thuốc giả thuốc đông y giả Đông y Ông Hiền Công an tỉnh Hưng Yên
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993), trú tại xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Cảnh báo thuốc dự phòng HIV giả, người bán tự giới thiệu làm ở BV Nhi đồng 1

VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát đi công văn cảnh báo hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV YEZTUGO giả mạo nhãn hiệu, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, được rao bán trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

