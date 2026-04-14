Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”

Trước đó, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện từ cuối năm 2025, Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú Hưng Yên) lập và quản lý nhiều trang Facebook như “Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền”… để quảng cáo thuốc đông y gia truyền. Nhóm này thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng video khám chữa bệnh, quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh da liễu nhằm tạo niềm tin, lừa bán sản phẩm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng

Ngày 10/4/2026, Công an Hưng Yên phối hợp các đơn vị triệt phá chuyên án, khám xét khẩn cấp 2 địa điểm, thu giữ nhiều thiết bị, phương tiện và số lượng lớn “thuốc đông y” không rõ nguồn gốc.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

“Thuốc đông y” được các đối tượng chuyên án bán, quảng cáo trên mạng

Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thuốc, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép; không tin vào quảng cáo chữa bệnh “cam kết khỏi” trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.