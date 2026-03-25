Công an Phú Thọ bắt nhiều giám đốc công ty, triệu tập hàng chục đối tượng

Thứ Tư, 10:37, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Phú Thọ thông báo về việc phá chuyên án lớn khám xét khẩn cấp 28 địa điểm của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng 24/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng Đại tá Trương Quang Hải (Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh), Đại tá Bùi Quang Khoa (Phó Giám đốc Công an tỉnh) trực tiếp chỉ đạo, huy động trên 200 cán bộ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn trên địa bàn.

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cộm cán, cụ thể: Lý Văn Hai (SN 1975, trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (SN 1973, tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Lý Công Sinh (SN 1960, trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Điệp (SN 1986, trú tại Khu đô thị TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên - kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985, trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng).

Bùi Thị Sang (SN 1982, trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa), Đàm Duy Khanh (SN 1989, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (SN 1974, trú tại Thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy).

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành triệu tập đối với 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất. Trong đó có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, một gói thuốc súng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.

Chùm ảnh Công an tỉnh Phú Thọ khám xét địa điểm của nhiều công ty.

cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 1
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 2
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 3
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 4
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 5
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 6
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 7
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 8
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 9
cong an phu tho bat nhieu giam doc cong ty, trieu tap hang chuc doi tuong hinh anh 10
CTV Đàm Quang/VOV.VN
Tag: Công an tỉnh Phú Thọ phá chuyên án khám xét khẩn cấp bắt giữ tỉnh Vĩnh Phúc
Cảnh sát khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh
Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét căn biệt thự là nơi ở của diễn viên này.

Khám xét nhà “Ngân 98”, thu giữ hàng chục sổ đỏ và nhiều tài sản
VOV.VN - Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (tức“Ngân 98”) thực hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can, thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn.

Khám xét nhà cựu cán bộ giáo dục ở Điện Biên vì nghi vấn lạm dụng từ thiện
VOV.VN - Sáng 1/10, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Vụ việc đang thu hút sự chú ý khi nhiều tài khoản Facebook, trong đó có Tuân, bị phát hiện lợi dụng hình ảnh "người có công" để kêu gọi quyên góp.

