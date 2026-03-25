Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Cát vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu (SN 1994; trú tại thôn Sơn Trung, xã Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, tối 04/9/2025, xuất phát từ mâu thuẫn tại một quán bia trên địa bàn xã Sơn Đồng (Hà Nội), Hoàng Văn Hữu cùng một nhóm đối tượng đã mang theo hung khí, lao vào đánh nhau với nhóm khác, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, theo hồ sơ, đối tượng này từng có 2 tiền án về các tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau khi bị khởi tố, Hoàng Văn Hữu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an xã Phú Cát Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã triển khai phương án truy bắt.

Rạng sáng 24/3/2026, tại ấp 1B, xã Lộc Tấn (tỉnh Đồng Nai), Công an xã Phú Cát phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Hữu.

Đối tượng và quyết định truy nã Hoàng Văn Hữu

Hiện, đối tượng đã được lập hồ sơ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.