Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

Thứ Tư, 09:18, 25/03/2026
VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Cát vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu (SN 1994; trú tại thôn Sơn Trung, xã Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, tối 04/9/2025, xuất phát từ mâu thuẫn tại một quán bia trên địa bàn xã Sơn Đồng (Hà Nội), Hoàng Văn Hữu cùng một nhóm đối tượng đã mang theo hung khí, lao vào đánh nhau với nhóm khác, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, theo hồ sơ, đối tượng này từng có 2 tiền án về các tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau khi bị khởi tố, Hoàng Văn Hữu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an xã Phú Cát Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã triển khai phương án truy bắt.

Rạng sáng 24/3/2026, tại ấp 1B, xã Lộc Tấn (tỉnh Đồng Nai), Công an xã Phú Cát phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Hữu.

Đối tượng và quyết định truy nã Hoàng Văn Hữu

Hiện, đối tượng đã được lập hồ sơ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ
Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ

VOV.VN - Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Nguyễn Thị Vì (SN 1971) về tội mua bán phụ nữ. Người dân khi phát hiện đối tượng được đề nghị báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ

Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ

VOV.VN - Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Nguyễn Thị Vì (SN 1971) về tội mua bán phụ nữ. Người dân khi phát hiện đối tượng được đề nghị báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội
Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

