Công an Thái Nguyên làm việc với người đăng phát ngôn chưa kiểm chứng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành xác minh, làm việc với N.D.C (sinh năm 1983, trú tại phường Tích Lương) liên quan đến hành vi đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực, sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, N.D.C đã tham gia bình luận dưới một bài viết trong nhóm “OTOFUN Thái Nguyên”. Nội dung bình luận mang tính suy diễn, quy chụp, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Công an làm việc với N.D.C.

Qua công tác xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung bình luận của N.D.C là không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng thông tin. Tại buổi làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết nguyên nhân xuất phát từ nhận thức cá nhân còn hạn chế, không có tài liệu chứng minh.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, N.D.C đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi nêu trên.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần thận trọng trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Mỗi cá nhân cần kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải hoặc bình luận, sử dụng ngôn từ đúng mực, tránh đăng tải các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, lực lượng chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.